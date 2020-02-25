Сильний вітер пошкодив дах казарми в Миколаєві: Міноборони проведе службову перевірку

У Миколаєві внаслідок негоди пошкодило дах казарми. Ця будівля перебуває на балансі Міністерства оборони України. Через інцидент, який стався 24 лютого, оборонне відомство призначило службову перевірку. Також тут планують звернутися з позовом до суду.

Як повідомили у Міноборони, у результаті події ніхто не постраждав: ані військовослужбовці, ані цивільні. Обсяг завданих збитків наразі встановлюють фахівці.

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В оборонному відомстві підкреслюють, з метою з'ясування обставин вони призначили службову перевірку. До неї залучать і правоохоронців.

Також Міністерство оборони України готує претензію організації-генпідряднику. Звернуться вони до цієї фірми через суд. Річ у тім, що в 2017 році у цій будівлі проводили ремонтні роботи. Тому виявилося. що відремонтована будівля не витримала негоди. Натомість гарантійний термін на ремонтні роботи відповідно до договору становив 10 років.

Негода в Миколаєві не лише пошкодила дах казарми. Також тут штормовий вітер обвалив один із прольотів пішохідного мосту через ріку Інгул. У підсумку він відірвався від пішохідної частини і впав у водойму. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Крім того, буревій на півдні вирував на Одещині та Херсонщині. У наслідок негоди щонайменше одна людина загинула людина в Одесі та ще двоє отримали травми. А у Херсоні через сильний вітер на 13-річну дитину впало дерево. Наразі вона перебуває в лікарні.