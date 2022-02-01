Силовики пришли с обысками на предприятия Ахметова

Правоохранители проводят обыски на горно-обогатительных предприятиях группы Метинвест в Кривом Роге. Большинством акций предприятия владеет олигарх Ринат Ахметов.

Временно приостановили хозяйственную деятельность предприятия. Изымают компьютерную технику. Отметили, что обыски якобы проводят из-за налоговых нарушений.

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Что известно об обысках

В Метинвест утверждают, что обыски проводят представители Службы безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и прокуратуры. Правда, правоохранители пока официально не подтверждали информацию.

Компания говорит о давлении и уверяет, что якобы прозрачно взаимодействует с любыми госорганами.

Вероятный конфликт Ахметова и Зеленского: что известно

СМИ пишут о напряженных отношениях президента Владимира Зеленского и Рината Ахметова. Они вроде бы испортились после того, как Верховная Рада приняла закон об олигархах.

Политсила "Слуга народа" заявила 24 ноября, что нардепы не будут ходить на эфиры телеканалов, которые связывают с олигархом. Отметили, что СМИ манипулируют информацией.

Зеленский на пресс-конференции заявил, что Ахметова якобы хотели втянуть в госпереворот. Его планировали провести 1 – 2 декабря.

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Группа СКМ Рината Ахметова владеет 71,24% акций Метивеста. Остальное принадлежит "Смарт-холдингу" Вадима Новинского – 23,76%.