Силовики пришли с обысками на предприятия Ахметова
1 февраля 2022 , 17:54Читати новину українською
Источник:Метинвест
Правоохранители проводят обыски на горно-обогатительных предприятиях группы Метинвест в Кривом Роге. Большинством акций предприятия владеет олигарх Ринат Ахметов.
Временно приостановили хозяйственную деятельность предприятия. Изымают компьютерную технику. Отметили, что обыски якобы проводят из-за налоговых нарушений.
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Что известно об обысках
В Метинвест утверждают, что обыски проводят представители Службы безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и прокуратуры. Правда, правоохранители пока официально не подтверждали информацию.
Компания говорит о давлении и уверяет, что якобы прозрачно взаимодействует с любыми госорганами.Обратите внимание! Группа СКМ Рината Ахметова владеет 71,24% акций Метивеста. Остальное принадлежит "Смарт-холдингу" Вадима Новинского – 23,76%.
Вероятный конфликт Ахметова и Зеленского: что известно
- СМИ пишут о напряженных отношениях президента Владимира Зеленского и Рината Ахметова. Они вроде бы испортились после того, как Верховная Рада приняла закон об олигархах.
- Политсила "Слуга народа" заявила 24 ноября, что нардепы не будут ходить на эфиры телеканалов, которые связывают с олигархом. Отметили, что СМИ манипулируют информацией.
- Зеленский на пресс-конференции заявил, что Ахметова якобы хотели втянуть в госпереворот. Его планировали провести 1 – 2 декабря.
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