Силовики на Ровненщине отработали "прорыв границы мигрантами"

В Ровненской области силовики тренировались сдерживать группы условных мигрантов, которые хотят прорваться через границу. Учения прошли в рамках спецоперации "Полесье".

Тренировки состоялись под руководством Государственной пограничной службы Украины. В них приняли участие представители ведомств Министерства внутренних дел. Привлекли также военных из части 3055 Нацгвардии.

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Силовики учились сдерживать мигрантов

По легенде учений, сотрудники Госпогранслужбы получили информацию, что на одной из автомобильных дорог на территории Беларуси в сторону украинской границы движутся несколько сотен человек.



На Ровненщине отработали "прорыв границы мигрантами" / Фото МВД Украины

Об информации сразу доложили в межрегиональный координационный штаб.

Для того, чтобы остановить нелегальных мигрантов, сразу привлекли группы сдерживания, переводчиков, переговорщиков, специалистов воздушного мониторинга, спасателей и медиков.



В учениях приняли участие спасатели / Фото МВД Украины

Спецоперация "Полесье": что о ней известно

Специальная пограничная операция "Полесье" стартовала 23 ноября. Она проходит во всех 5 областях, которые граничат с Беларусью: Волынской, Ровненской, Житомирской, Киевской и Черниговской.

Уже 2 недели в этих регионах проводят учения, чтобы силовики смогли отработать навыки противодействия незаконным попыткам мигрантов прорваться в Украину.

Как проходит спецоперация: смотрите видео