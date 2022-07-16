Бывшего начальника СБУ в Крыму Олега Кулинича задержали из-за государственной измены

Каждый предатель Украины ответит за содеянное по заслугам. Ведь наши правоохранители находят всех злоумышленников.

СБУ задержала бывшего начальника спецслужбы в Крыму из-за государственной измены. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в комментарии 24 каналу.

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СБУ самоочищается

В ведомстве подчеркнули, что противодействуют враждебным спецслужбам, пытающимся расширить сеть своих агентов в наших госорганах. За последние годы СБУ сделала ряд резонансных разоблачений российских агентов.

В то же время, правоохранители признают, что среди фигурантов таких дел были и их сотрудники. Относительно дела с предателем, который был начальником СБУ в Крыму Олегом Кулиничем, ведомство готово оказывать максимальное содействие для дальнейшего расследования.

Кулинича уволили из СБУ

Фигуранта уголовного дела по госизмене президент Владимир Зеленский уволил в марте 2022 года.

Соответствующий указ был опубликован на сайте 2 марта. С тех пор Олег Кулинич больше не занимал должность начальника главного управления СБУ в Крыму.

Изменил военной присяге в 2014 году

ГБР сообщило о завершении расследования в отношении Кулинича и о том, что обвинения направили в суд. Следователи установили, что он в 2014 году предал военную присягу и перешел на сторону врага, когда россияне захватывали полуостров.

Более того, предатель вступил на военную службу во враждебную фсб, а его действия вредили суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности, государственной и информационной безопасности Украины.

По данным ГБР, на новой "должности" предатель организовывал, контролировал и координировал работу хакеров. Именно они производили кибератаки, вмешиваясь в работу компьютеров, телекоммуникационных сетей органов украинской государственной власти, предприятий, учреждений и организаций.

Подозреваемому грозит срок до 15 лет.

Предатели и коллаборанты в Украине

Общественный деятель Сергей Стерненко отметил, что еще до назначения Кулинича на должность активисты предупреждали, что он может сотрудничать с агрессором. Стерненко также отметил, что он пытался протянуть в СБУ после вторжения, агента фсб Сергея Коротких "Боцмана". По мнению активиста, предатель может рассказать много интересного.

Среди предателей есть и нардепы. В частности, в Херсонской области это Алексей Ковалев. Он выжил после подрыва автомобиля. Коллаборант находился в больнице. Еще в начале июня коллаборант фактически признал собственное предательство. Он заявил, что пошел на сотрудничество с российскими оккупантами. В частности, обсуждали аграрный сектор временно оккупированной Херсонщины.

Житель Бахмута также оказался предателем. Он сдавал россиянам позиции ВСУ. Правоохранители уже задержали коллаборанта. Он также сообщал оккупантам, попала ли ракета в нужный им объект. По данным следствия, в мае 2022 года житель Бахмута Донецкой области в условиях военного положения добровольно согласился помогать оккупантам.

Еще с одним предателем в Херсонской области случилась неприятность: смотрите видео