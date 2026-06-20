"Птицы Мадяра" за ночь посетили 4 газовые станции в Крыму: что ещё оказалось под прицелом

Россияне используют инфраструктуру аннексированного Крыма для военных нужд. Однако объекты и логистика противника всё чаще подвергаются ударам Сил обороны Украины. Так, 20 июня беспилотники поразили ряд оперативных целей в тылу оккупантов.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди.

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Что "Мадяр" рассказал об атаке на Крым?

В традиционной для себя манере Бровди отметил, что "Птицы СБС" "наводят порядок в логистике в оперативной глубине противника".

Так, дроны поразили, в частности, газовую инфраструктуру Крыма. Среди других целей СБС были также мост через Генический пролив, топливная и военная логистика на ТОТ.

Полный перечень целей, по которым работали дроны, включает:

Газовая компрессорная станция (ГКС), населенный пункт Журавлевка, АР Крым, 9-й батальон "Кайрос" 414-й обр СБС "Птицы Мадяра";

ГКС, населенный пункт Ароматное, АР Крым, 9-й батальон "Кайрос" 414-й обр СБС "Птицы Мадяра";

ГКС, населённый пункт Ключи, АР Крым, 9-й батальон "Кайрос" 414-й обр СБС "Птицы Мадяра";

ГКС, населённый пункт Лоховка, АР Крым, 1 ОЦ СБС;

Автомобильный мост через Геничесский пролив (Геническ, Херсонская область) – 427-я обр СБС "Рарог";

Рейдовый буксир, населённый пункт Скадовск, Херсонская область, 20-я бригада СБС "К-2";

Топливозаправник, населенный пункт Дмитровка, Донецкая область, "сведённый отряд 13" 414-й обр СБС "Птицы Мадяра";

Топливозаправник, населённый пункт Чаплинка, Херсонская область, 20-я бригада СБС "К-2";

Тяжелый тягач 8х8 БАЗ-6403, населенный пункт Ключевое, Донецкая область, "сводный отряд 13" 414-й обр СБС "Птицы Мадяра";

ББМ, населённый пункт Михайловка, Луганская область, 20-я обр СБС "К-2";

ББМ "Тайфун-К", населённый пункт Нижняя Дуванка, Луганская область, 20-я бригада СБС "К-2";

Логистический транспорт противника, населенный пункт Армянск, АР Крым, 20-я бригада СБС "К-2";

Логистический транспорт противника, населенный пункт Чаплинка, Херсонская область, 20-я бригада СБС "К-2";

Логистический транспорт противника, населённый пункт Верхняя Покровка, Луганская область, 20-я бригада СБС "К-2";

Логистический транспорт противника, населённый пункт Чаплинка, Херсонская область, 20-я бригада СБС "К-2";

Логистический транспорт противника, населённый пункт Новокрасновка, Донецкая область, "сведённый отряд 13" 414-й бригады СБС "Птицы Мадяра";

Логистический транспорт противника, населенный пункт Гранитное, Донецкая область, "сведённый отряд 13" 414-й бригады СБС "Птицы Мадяра";

Логистический транспорт противника, населённый пункт Кальчиновка, Донецкая область, "сведённый отряд 13" 414-й обр СБС "Птицы Мадяра".

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Отметим, что на аннексированном полуострове фиксируется заметное усиление патрулирования и развертывание дополнительных наблюдательных постов вдоль побережья моря. Такие меры могут быть связаны с ростом активности беспилотников и беспокойством со стороны российского военного командования.