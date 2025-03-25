Уничтожили северокорейскую САУ: Силы обороны опубликовали видео успешного удара по врагу

Операторы 413-го батальона "Рейд" СБС поразили вражескую самоходную артиллерийскую установку на Донецком направлении. Это был северокорейский "Коксан", который имеет одну из самых дальнобойных систем в запасе РФ.

За последний месяц это уже пятая такая установка, которую украинцы вывели из строя. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы беспилотных систем ВС Украины.

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Силы обороны Украины уничтожили более 25 тысяч вражеских артсистем с начала полномасштабного вторжения. Поэтому армия России все чаще использует "Коксаны", которые они получили от Северной Кореи.

Силы беспилотных систем показали видео рейда "Коксаны": смотрите видео

САУ М-1978 "Коксан" оснащена 170-миллиметровой пушкой с дальностью стрельбы до 60 километров. Это делает ее одной из самых дальнобойных ствольных артиллерийских систем, которые использует Россия.

Напомним, что информация о передаче "Коксанов" РФ появилась еще в прошлом году. Этими "Коксанами" Россия пытается заменить свои системы самоходных минометов и самоходных артиллерийских установок.