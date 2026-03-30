Прошлись смерчем: Силы беспилотных систем уничтожили реактивные системы залпового огня в Крыму
- Силы беспилотных систем ВСУ уничтожили три российские РСЗО БМ-30 "Смерч/Торнадо-С" в Крыму.
- Украинские военные также нанесли удар по цистернам с российским топливом вблизи поселка Новосветловка в Луганской области.
В ночь на воскресенье, 29 марта, операторы Сил беспилотных систем ВСУ нанесли удар по сразу трем российским реактивным системам залпового огня во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди.
Каковы результаты операции СБС?
Украинские военные нанесли удар по базе "Торнадо": уничтожено три реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-30 "Смерч/Торнадо-С", транспортно-заряжательную машину.
Операция состоялась в населенном пункте Совхозное, что в Крыму. За уничтожение российской техники отвечали пилоты 1-го отдельного центра СБС.
Справка. "Смерч" – старая версия "Торнадо", которая запускает неуправляемые ракеты на расстояние 70 – 90 километров. Зато "Торнадо-С" – модернизированное средство с автоматизированным наведением и спутниковой навигацией, дальность огня – 120 километров.
Кроме того, украинские бойцы ударили по цистернам с российским топливом вблизи поселка Новосветловка в Луганской области.
Цели уничтожены по координации вновь созданного Центра глубинного поражения СБС,
– добавил Роберт "Мадьяр" Бровди.
Военный также опубликовал кадры боевой работы: на видео можно увидеть столб огня и дыма, который поднимается над уничтоженными цистернами.
Враг продолжает нести потери: последние новости
На днях украинские бойцы дронами попали в несколько объектов россиян в Донецкой области и Запорожье. Успешно были атакованы установки БпЛА "Гербера" и зенитный ракетный комплекс "Тор". Успешные операции провели в сотрудничестве с Центром глубинных поражений.
Во временно оккупированном Крыму ВСУ ударили по радиолокационному комплексу "Валдай", который должен выявлять и противодействовать малоразмерным БпЛА. Также украинские бойцы атаковали наземную станцию управления БпЛА "Форпост" в Евпатории.
28 марта на Александровском направлении украинские защитники отбили попытку массированного штурма врага. Это была самая мощная атака на этом отрезке фронта с начала 2026 года. Как сообщают военные, захватчики понесли тяжелые потери.