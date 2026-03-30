Прошлись смерчем: Силы беспилотных систем уничтожили реактивные системы залпового огня в Крыму

В ночь на воскресенье, 29 марта, операторы Сил беспилотных систем ВСУ нанесли удар по сразу трем российским реактивным системам залпового огня во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди.

Каковы результаты операции СБС?

Украинские военные нанесли удар по базе "Торнадо": уничтожено три реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-30 "Смерч/Торнадо-С", транспортно-заряжательную машину.

Операция состоялась в населенном пункте Совхозное, что в Крыму. За уничтожение российской техники отвечали пилоты 1-го отдельного центра СБС.

Справка. "Смерч" – старая версия "Торнадо", которая запускает неуправляемые ракеты на расстояние 70 – 90 километров. Зато "Торнадо-С" – модернизированное средство с автоматизированным наведением и спутниковой навигацией, дальность огня – 120 километров.

Кроме того, украинские бойцы ударили по цистернам с российским топливом вблизи поселка Новосветловка в Луганской области.

Цели уничтожены по координации вновь созданного Центра глубинного поражения СБС,

– добавил Роберт "Мадьяр" Бровди.

Военный также опубликовал кадры боевой работы: на видео можно увидеть столб огня и дыма, который поднимается над уничтоженными цистернами.

СБС уничтожили реактивные системы залпового огня: смотрите видео

