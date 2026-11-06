Новый рекорд: подразделения СБС за сутки поразили более 750 оккупантов

Подразделения Сил беспилотных систем установили абсолютный суточный рекорд, поразив 751 российского военнослужащего. Из общего числа обезвреженных оккупантов 269 захватчиков были уничтожены безвозвратно.

Об этом сообщили в Силах беспилотных систем ВС Украины.

Каковы подробности?

За прошедшие сутки украинские операторы дронов успешно поразили 2 504 вражеские цели на различных участках линии боевого столкновения.

Значительные потери понесли оборонительные укрепления и логистика противника. Операторы беспилотников поразили 711 укрытий и блиндажей, а также уничтожили 24 полевых склада с боеприпасами и материально-техническим обеспечением.



Результаты работы СБС / Силы беспилотных систем

Уничтожение техники и артиллерийских систем

Под огонь подразделений попало значительное количество вражеского транспорта. Защитники вывели из строя 176 единиц автомобильной, специальной и инженерной техники оккупационной армии.

Кроме того, украинские дроны уничтожили 10 артиллерийских систем захватчиков, среди которых одна самоходная артиллерийская установка и один миномет. Также подтверждено поражение 18 радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы.

Охота на вражеские беспилотники

Важной частью боевых действий стало противодействие воздушной разведке и ударным дронам противника. Военные обнаружили и поразили 80 точек вылета беспилотных летательных аппаратов врага непосредственно на позициях.

В воздухе и на земле подразделения ликвидировали 417 беспилотников различного типа. Среди обезвреженных воздушных целей зафиксированы аппараты типа коптер, крыло, а также барражирующие боеприпасы "Шахед" и "Гербера".

В целом только за первые пять дней месяца подразделения группировки Сил беспилотных систем продемонстрировали высокую результативность, поразив 11 094 вражеские цели, из которых 3 425 единиц – личный состав армии РФ.

Напомним, ранее мы писали, что бойцы подразделения СТРИКС 4-го пограничного отряда нанесли удары по вражеским позициям в Харьковской области, сожгли топливный склад, автотехнику и пушку захватчиков.