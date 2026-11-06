Новий рекорд: підрозділи СБС за одну добу уразили понад 750 окупантів

Про це повідомили в Силах безпілотних систем ЗС України.

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Які подробиці?

За минулу добу українські оператори дронів успішно уразили 2 504 ворожі цілі на різних ділянках лінії бойового зіткнення.

Значних втрат зазнали оборонні укріплення та логістика противника. Оператори безпілотників поцілили у 711 укриттів і бліндажів, а також знищили 24 польові склади з боєприпасами та матеріально-технічним забезпеченням.

Результати роботи СБС / Сили безпілотних систем

Знищення техніки та артилерійських систем

Під вогонь підрозділів потрапила значна кількість ворожого транспорту. Захисники вивели з ладу 176 одиниць автомобільної, спеціальної та інженерної техніки окупаційної армії.

Крім того, українські дрони знищили 10 артилерійських систем загарбників, серед яких одна самохідна артилерійська установка та один міномет. Також підтверджено ураження 18 радіолокаційних станцій і засобів радіоелектронної боротьби.

Полювання на ворожі безпілотники

Важливою частиною бойової роботи стала протидія повітряній розвідці та ударним дронам супротивника. Військові виявили й уразили 80 пунктів вильоту безпілотних літальних апаратів ворога безпосередньо на позиціях.

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У повітрі та на землі підрозділи ліквідували 417 безпілотників різного типу. Серед знешкоджених повітряних цілей зафіксовано апарати типу коптер, крило, а також баражувальні боєприпаси "Шахед" і "Гербера".

Загалом лише за перші п'ять днів місяця підрозділи угруповання Сил безпілотних систем продемонстрували високу результативність, уразивши 11 094 ворожі цілі, з яких 3 425 одиниць – особовий склад армії РФ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що бійці підрозділу СТРІКС 4-го прикордонного загону завдали ударів по ворожих позиціях на Харківщині, спаливши паливний склад, автотехніку та гармату загарбників.