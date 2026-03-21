В Мариуполе российский пункт управления взлетел в воздух: СОУ ударили по ряду вражеских объектов

Ночью 21 марта украинские военные эффективно отработали по российским военным объектам. Под ударом были пункты управления и наблюдения, а также ремонтное подразделение.

О новых поражениях проинформировали в Генштабе ВСУ.

По чему попали Силы обороны?

Отмечается, что украинские бойцы смогли атаковать пункт управления подразделения из состава центра "Рубикон" в Мариуполе Донецкой области.

Также под ударом были ремонтное подразделение российской армии в Хлеборобном на ВОТ Запорожской области и командно-наблюдательный пункт подразделения россиян в Парасковиевке Донецкой области.

В Генштабе сейчас уточняют масштабы нанесенного ущерба и потерь противника.

Силы обороны Украины продолжат наносить поражения по важным военным объектам противника как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории России до полного прекращения вооруженной агрессии против Украины,

– говорится в сообщении Генштаба.

