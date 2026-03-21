В Мариуполе российский пункт управления взлетел в воздух: СОУ ударили по ряду вражеских объектов
- Украинские бойцы атаковали российские пункты управления и ремонтное подразделение в Мариуполе и Запорожской области.
- Генштаб ВСУ уточняет масштабы убытков и потерь противника после ударов.
Ночью 21 марта украинские военные эффективно отработали по российским военным объектам. Под ударом были пункты управления и наблюдения, а также ремонтное подразделение.
О новых поражениях проинформировали в Генштабе ВСУ.
По чему попали Силы обороны?
Отмечается, что украинские бойцы смогли атаковать пункт управления подразделения из состава центра "Рубикон" в Мариуполе Донецкой области.
Также под ударом были ремонтное подразделение российской армии в Хлеборобном на ВОТ Запорожской области и командно-наблюдательный пункт подразделения россиян в Парасковиевке Донецкой области.
В Генштабе сейчас уточняют масштабы нанесенного ущерба и потерь противника.
Силы обороны Украины продолжат наносить поражения по важным военным объектам противника как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории России до полного прекращения вооруженной агрессии против Украины,
– говорится в сообщении Генштаба.
Какие еще потери несли россияне в последнее время?
Силы обороны Украины нанесли удары по важным российским объектам, на днях был поврежден самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, а также поражен Алчевский металлургический комбинат и полигон "Восточный".
20 марта украинские бойцы на Покровском направлении уничтожили российский ударный вертолет Ка-52, применив FPV-дрон. В сети даже появились кадры за секунды до поражения.
Уже на следующий день появились сообщения, что Россия могла потерять еще один вертолет, вероятно, также Ка-52, хотя обстоятельства его уничтожения остаются неизвестными.
Между тем только за одни сутки потери российской армии составили около 1240 военных