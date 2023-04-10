Силы обороны ослабили вагнеровцев: Сырский снова побывал в Бахмуте
Источник:Александр Сырский
Украинские защитники ослабили вагнеровцев в боях за Бахмут. Враг вынужден привлекать к боям за город спецназовцев.
Об этом сообщил командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский. 10 апреля он снова побывал в Бахмуте и пообщался с военными, которые ведут борьбу за город.
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Оборона Бахмута продолжается
Сырский рассказал, что вместе с командирами воинских частей и группировок отработали планы по обороне Бахмута.
Сырский обсудил с командованием оборону Бахмута / Фото из телеграм-канала Сырского
Враг вынужден привлекать к боям за Бахмут спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения. Россияне активно применяют свою артиллерию и авиацию, уничтожают город, который не могут захватить,
– рассказал командующий.
Командующий также отметил, что оборона Бахмута продолжается и что "наши военные мужественно и профессионально выполняют поставленную задачу".
Силы обороны мощно вытесняют врага с позиций / Фото из телеграм-канала Сырского
Они ежедневно обескровливают врага и уничтожают его боевой потенциал, каждым успешным выстрелом, пораженной целью, приближают нашу Победу,
– подчеркнул Сырский.
Российские оккупанты не возьмут украинский Бахмут / Фото из телеграм-канала Сырского
Что происходит в Бахмуте: последние новости
- Во время предыдущего визита в Бахмут Сырский отмечал, что за город продолжаются ожесточенные бои с обеих сторон.
- Российские террористы перешли к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли: уничтожают здания и позиции ударами авиации и огнем артиллерии.
- Ранее "Волки да Винчи" показали, как мощно атаковали врага под Бахмутом.