Как Силы обороны Киева готовятся к защите северной границы: эпическое видео
Источник:Сухопутные войска ВСУ
Украинские герои продолжают защищать родную землю от российских оккупантов. В сети опубликовали восхитительное видео, как Силы обороны Киева готовятся к защите северной границы.
Украинские воины поразили своей храбростью и профессионализмом весь мир. Врагу не оставляют никаких шансов.
Обратите внимание В Херсонской области 300 россиян стали "200-ми", а на Востоке враг пытается наступать на 2 направлениях
В сети опубликовали восхитительное видео подготовки наших воинов.
Украинские защитники показали эпические кадры: смотрите видео
Украинские воины будут учиться управлять ЗРК Patriot
США 21 декабря объявили о выделении вооружения в 1,85 миллиарда долларов. В частности, в новом пакете помощи есть системы ПВО Patriot.
Пентагон заявил, что украинские военные будут учиться управлять Patriot в течение нескольких месяцев.
Patriot нуждается в подготовке. Мы ожидаем, что понадобится несколько месяцев, чтобы украинские силы получили необходимую подготовку для его успешного применения,
– рассказали в Пентагоне.
Учеба начнется уже скоро. Никакие конкретные данные пока не раскрывают.
Кроме того, украинские воины получат:
- 500 высокоточных снарядов калибра 155 миллиметров;
- 10 минометных систем калибра 122 миллиметра и 10 000 мин к ним;
- 10 минометных систем калибра 82 миллиметра;
- 10 минометных систем калибра 60 миллиметров;