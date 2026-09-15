Силы обороны нанесли удары по базам БПЛА, станциям РЭБ и другим объектам россиян

Силы обороны Украины в течение 14 и в ночь на 15 сентября нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупантов. Среди уничтоженных целей – места запуска дронов, станции радиоэлектронной борьбы, РЛС, ретранслятор и склад горюче-смазочных материалов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Результаты работы защитников по врагу

Военное командование заявило, что в районе временно оккупированного Донецка украинские военные успешно поразили место хранения, подготовки и непосредственного запуска ударных беспилотников.

Кроме этого, серии ударов потерпели военные объекты на территории Брянской области России. В населенных пунктах Трубчевска, Почепа-2 и Речицы поражены три станции радиоэлектронной борьбы агрессора.

В Погребах и Мосточено, тоже на Брянщине, защитники отработали по радиолокационным станциям систем контроля воздушного пространства противника. Также в Слинке поражен ретранслятор MESH-сети окупантов.

Еще одной целью стал состав горюче-смазочных материалов российских войск в Новосветловке на Луганщине.

Степень нанесенного ущерба уточняется. Работа по ключевым военным целям противника продолжается,

– уточнили в Генштабе.

Напомним, президент Владимир Зеленский прокомментировал недавние дальнобойные санкции против России. Под прицелом украинских военных были нефтеперерабатывающий завод в Сызрани и предприятие по производству беспилотников в Таганроге.

К тому же известно об поражении площадки по подготовке и пуску дронов в Орловской области и ударам по объектам противника в Черном море.