Четыре важные цели под ударом: ВСУ нанесли удар по складам боеприпасов и объектам россиян

В течение 5 ноября и в ночь на 6 ноября Силы обороны поразили 4 военных объекта противника в Запорожской и Донецкой областях. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Adv

популярные видео

Какие объекты россиян поразили Силы обороны?

По информации Генштаба, украинские защитники нанесли удары по двум складам боеприпасов российской армии в Запорожской области.

В частности, под удар попали объекты:

в районе Мелитополя;

вблизи Хлеборобного.

Кроме того, в Донецкой области Силы обороны поразили еще две цели оккупантов:

пункт управления беспилотниками в районе Часового Яра;

склад горюче-смазочных материалов вблизи Луганского.

В Генштабе пояснили, что поражение складов боеприпасов снижает огневые возможности российской армии и затрудняет снабжение ее подразделений.

Украинские военные подчеркнули, что будут продолжать наносить удары по важным военным объектам противника.

Ранее мы сообщали, что накануне украинские военные нанесли удар по месту подготовки и запуска БПЛА возле Гвардейского в Крыму, а также по складу дронов в районе Мелитополя.