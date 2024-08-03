Силы обороны ударили по С-400 россиян в Крыму

Украина атаковала зенитный ракетный комплекс С-400 россиян во временно оккупированном Крыму. Перед этим, оккупационные "власти" и российские СМИ писали, что ВСУ атаковали С-400 с помощью ракет ATACMS.

Мощные взрывы во временно оккупированном Крыму раздавались в ночь на 2 августа. Спутниковая система мониторинга пожаров NASA зафиксировала очаги возгорания на позициях российской ПВО вблизи Балаклавы с 1:57 до 2:20 2 августа.

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Что известно об уничтожении С-400 россиян в Крыму

Так, по подтвержденной информации, вчера (2 августа – 24 Канал) подразделениями ракетных войск, во взаимодействии с подразделениями Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины существенно повреждены 4 пусковые установки ЗРК "Триумф",

– заявили наши военные.

Они добавили, что также поразили подводную лодку черноморского флота России "Ростов-на-Дону" в порту Севастополя. Лодка затонула на месте попадания.

Кстати, еще 2 августа в телеграм-канале "Крымский ветер" предполагали, что ВСУ поразили позицию ЗРК С-400 "Триумф" – то есть четыре пусковые установки на базе МАЗ-543 и радиолокационной станции типа 92Н6.