Силы обороны освободили Новомлынск на Харьковщине, – DeepState

Во вторник, 3 декабря, стало известно об освобождении населенного пункта Новомлынск в Харьковской области. Ранее российская армия пыталась захватить и удержать плацдарм вблизи этого села на реке Оскол.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитиков DeepState. Ранее освобождение Новомлынска подтвердили в Генштабе.

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ВСУ освободили Новомлынск

По данным Генштаба, операцию по освобождению Новомлынска проводили при поддержке артиллерии и подразделений БПЛА бойцы 8 отдельного штурмового батальона 10 отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

В окрестностях населенного пункта проведена полная зачистка местности от оккупантов.

Напомним, что в конце ноября россияне неожиданно высадились на правом берегу Оскола, имея преимущество в своих силах. Однако теперь там развеваются украинские флаги.

Где расположен Новомлынск: смотрите на карте

При этом в ВСУ отмечают, что Харьковщина – одно из приоритетных направлений для России. Она ставит своей целью оккупировать левобережный Купянск и выйти на правый берег. Но на этом участке фронта украинской армии, к счастью, удалось остановить потерю территорий.