Силы обороны поразили нефтебазу, РЛС и другие важные объекты россиян

Россия продолжает нести потери из-за войны против Украины. Так, Силы обороны ударили по ряду важных объектов в тылу врага и на временно оккупированных территориях.

Под прицел попали российская нефтебаза, радиолокационная станция и места сосредоточения живой силы российской армии. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.