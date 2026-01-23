В то же время Силы обороны наносят противнику сокрушительные потери как в технике, так и живой силе. О потерях врага по состоянию на 23 января информирует Генштаб ВСУ.

Сколько техники и солдат потеряла Россия на 23 января?

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:

личного состава – около 1 232 090 (+1 280) человек;

танков – 11 599 (+3);

боевых бронированных машин – 23 946 (+3);

артиллерийских систем – 36 549 (+33);

РСЗО – 1 623 (+0);

средств ПВО – 1 282 (+0);

самолетов – 434 (+0);

вертолетов – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 113 277 (+449);

крылатых ракет – 4 190 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 75 556 (+140);

специальной техники – 4 050 (+1).