Водночас Сили оборони завдають противнику нищівних втрат як у техніці, так і живій силі. Про втрати ворога станом на 23 січня інформує Генштаб ЗСУ.
Дивіться також Україна вгатила по дорогих об'єктах ППО росіян і нафтовому терміналу "Таманьнефтегаз"
Скільки техніки та солдатів втратила Росія на 23 січня?
З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:
- особового складу – близько 1 232 090 (+1 280) осіб;
- танків – 11 599 (+3);
- бойових броньованих машин – 23 946 (+3);
- артилерійських систем – 36 549 (+33);
- РСЗВ – 1 623 (+0);
- засобів ППО – 1 282 (+0);
- літаків – 434 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 113 277 (+449);
- крилатих ракет – 4 190 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 75 556 (+140);
- спеціальної техніки – 4 050 (+1).
Втрати Росії у війні проти України на 22 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Сили оборони ліквідовують важливі об'єкти та особовий склад противника: що відомо?
В ніч на 22 січня українські оператори БпЛА Центру спецоперацій "Альфа" СБУ атакували найбільший у Чорноморському регіоні нафтовий термінал "Таманьнефтегаз". Внаслідок ураження було пошкоджено низку важливих компонентів порту, спалахнула масштабна пожежа.
Українські БпЛА знищили рідкісну російську станцію радіотехнічної розвідки "Артикул-С". До цього часу жодних публічних згадок про використання окупантами цього комплексу не було.
За словами Володимира Зеленського, лише за грудень 2025 року Росія втратила на війні проти України 35 тисяч військових. Збільшити російські втрати вдалось за допомогою українських дронів.