Водночас Сили оборони завдають противнику нищівних втрат як у техніці, так і живій силі. Про втрати ворога станом на 23 січня інформує Генштаб ЗСУ.

Скільки техніки та солдатів втратила Росія на 23 січня?

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 232 090 (+1 280) осіб;
  • танків – 11 599 (+3);
  • бойових броньованих машин – 23 946 (+3);
  • артилерійських систем – 36 549 (+33);
  • РСЗВ – 1 623 (+0);
  • засобів ППО – 1 282 (+0);
  • літаків – 434 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 113 277 (+449);
  • крилатих ракет – 4 190 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 75 556 (+140);
  • спеціальної техніки – 4 050 (+1).

Втрати Росії у війні проти України на 22 січня
Втрати Росії у війні проти України на 22 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Сили оборони ліквідовують важливі об'єкти та особовий склад противника: що відомо?

  • В ніч на 22 січня українські оператори БпЛА Центру спецоперацій "Альфа" СБУ атакували найбільший у Чорноморському регіоні нафтовий термінал "Таманьнефтегаз". Внаслідок ураження було пошкоджено низку важливих компонентів порту, спалахнула масштабна пожежа.

  • Українські БпЛА знищили рідкісну російську станцію радіотехнічної розвідки "Артикул-С". До цього часу жодних публічних згадок про використання окупантами цього комплексу не було.

  • За словами Володимира Зеленського, лише за грудень 2025 року Росія втратила на війні проти України 35 тисяч військових. Збільшити російські втрати вдалось за допомогою українських дронів.