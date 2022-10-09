Силы обороны заставляют противника отступать на Юге: оккупанты используют дроны-камикадзе
Обстановка на Южнобужском направлении остается сложной и динамичной в развитии. Тем не менее, Силы обороны держат контроль над ситуацией и заставляют противника отступать.
Как сообщили в ОК "Юг", оккупанты изо всех сил пытаются удержать ранее захваченные территории и не допустить контрнаступления ВСУ.
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оккупанты используют беспилотники
Враг продолжает вести воздушную разведку, собирая данные о:
- положение войск,
- местоположения важных стратегических объектов для корректировки огня на поражение.
Два таких БпЛА "Орлан-10" были сбиты над Николаевщиной и Одесской областью. Кроме того, враг атаковал дронами-камикадзе Николаевский район. К счастью, они были уничтожены силами противовоздушной обороны.
Вместе с тем еще 5 Shahed-136 атаковали Никополь, попав и разрушив частный дом, пирс, повредив еще несколько частных подворий, линии электропередач, спровоцировав возгорание тростника. К счастью, пострадавших нет.
Тяжелой артиллерией рашисты ударили по промышленной зоне Марганецкого общества. Повреждено промышленное здание. Без человеческих утрат.
Достижение наших ВСУ в сутки
Вражеская авиация в течение суток 4 раза атаковала позиции Сил обороны, но наши авиаторы ответили десятью ударами по:
- опорных пунктах,
- районах сосредоточения живой силы, вооружения и техники,
- по системам противовоздушной обороны врага на Бериславщине и Баштанском районе Николаевщины.
Наши ракетно-артиллерийские подразделения отработали более 200 огневых задач, по результатам которых уже подтверждено, что вражеское войско похудело на:
- 83 кафира,
- 4 танка,
- 4 гаубицы "Мста-Б",
- 2 миномета 120-го калибра,
- 7 единиц автобронетехники.
Также было повреждено 7 единиц вражеской техники, в частности, танк, 2 самоходных мощных орудия "Пион". Наши бойцы уничтожили 3 склада с боеприпасами в Херсонском и Бериславском районах и 1 пункт управления в Каховском.
Украинцев призвали осторожничать и реагировать на сигналы воздушной тревоги, ведь ракетные удары возможны по всей территории Украины. Кроме того, вражеская корабельная группировка в Черном море продолжает маневры в том же районе укрытия и от наших ракет, и от шторма. Наготове остаются 2 надводных и 2 подводных ракетоносителя с 24 "Калибрами".