Россияне потеряли колонну техники на Курщине – попали в ловушку: сводка от Свитана

Силы обороны продолжают наносить россиянам серьезные потери. В Курской области попытка движения колонной техники завершилась для противника разгромом.

Об этом в ежедневной сводке для 24 Канала сказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, предположив, что ситуация на Курском направлении вскоре стабилизируется.

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Как ВСУ уничтожили российскую колонну на Курщине

Свитан отметил, что россияне продавили нашу оборону в районе населенных пунктов Зеленый Шлях и Новоивановка, там сейчас идут бои. В то же время оккупанты заходят там в так называемый "карман". Фланговые удары особенно удаются по колоннам.

А россиянам приходится заводить колонны техники в этот "карман". Конечно, некоторые из них попадают под наши удары,

– заявил полковник запаса.

По его мнению, на Курском направлении ситуация стабилизируется. У российских оккупантов сейчас осеннее обострение, то есть они будут пытаться вытеснить наши войска с данного плацдарма.

Что происходит в Курской области: смотрите на карте

Как в России сгорел самолет Ту-134

Полковник запаса предполагает, что к сожжению самолета Ту-134 на военном аэродроме "Оренбург-2" могут быть причастны казахские друзья.

Он заметил, что у россиян в последнее время возникло немало проблем вдоль границы с Казахстаном, речь идет, в частности, о происшествиях в Омске, Орске, Оренбурге.

Я думаю, Главное управление разведки нашло себе серьезных помощников на том направлении,

– сказал Свитан.

Он также не исключает, что это может быть совместной акцией, в частности, с разведкой Казахстана. Ведь казахи прекрасно понимают, что россияне могут осуществить у них подобное тому, что в Украине.