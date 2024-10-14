Россияне потеряли колонну техники на Курщине – попали в ловушку: сводка от Свитана
Силы обороны продолжают наносить россиянам серьезные потери. В Курской области попытка движения колонной техники завершилась для противника разгромом.
Об этом в ежедневной сводке для 24 Канала сказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, предположив, что ситуация на Курском направлении вскоре стабилизируется.
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Как ВСУ уничтожили российскую колонну на Курщине
Свитан отметил, что россияне продавили нашу оборону в районе населенных пунктов Зеленый Шлях и Новоивановка, там сейчас идут бои. В то же время оккупанты заходят там в так называемый "карман". Фланговые удары особенно удаются по колоннам.
А россиянам приходится заводить колонны техники в этот "карман". Конечно, некоторые из них попадают под наши удары,
– заявил полковник запаса.
По его мнению, на Курском направлении ситуация стабилизируется. У российских оккупантов сейчас осеннее обострение, то есть они будут пытаться вытеснить наши войска с данного плацдарма.
Что происходит в Курской области: смотрите на карте
Как в России сгорел самолет Ту-134
Полковник запаса предполагает, что к сожжению самолета Ту-134 на военном аэродроме "Оренбург-2" могут быть причастны казахские друзья.
Он заметил, что у россиян в последнее время возникло немало проблем вдоль границы с Казахстаном, речь идет, в частности, о происшествиях в Омске, Орске, Оренбурге.
Я думаю, Главное управление разведки нашло себе серьезных помощников на том направлении,
– сказал Свитан.
Он также не исключает, что это может быть совместной акцией, в частности, с разведкой Казахстана. Ведь казахи прекрасно понимают, что россияне могут осуществить у них подобное тому, что в Украине.