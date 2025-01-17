Силы обороны уничтожили радиолокационную технику оккупантов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

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Наши защитники атаковали россиян

Подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны 16 января 2025 года нанесли точные удары по военным целям российского агрессора на территории Белгородской области России.

Они атаковали позиции зенитного ракетного дивизиона 568 зенитного ракетного полка оккупационной армии врага. Радиолокационная станция 92Н6 зенитного ракетного комплекса С-400 перестала работать. Это свидетельствует об успешном поражении цели.

Также удалось повредить технику радиолокационной роты радиотехнического батальона 336 радиотехнического полка российских захватчиков.

Боевая работа по ослаблению противовоздушной обороны России продолжается,

– отметили в Генштабе.

Украинские военные наносят оккупантам потери на всех направлениях фронта.