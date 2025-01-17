Сили оборони знищили радіолокаційну техніку окупантів. Про це пише 24 Канал із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Наші захисники атакували росіян

Підрозділи ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони 16 січня 2025 року завдали точних ударів по військових цілях російського агресора на території Бєлгородської області Росії.

Вони атакували позиції зенітного ракетного дивізіону 568 зенітного ракетного полку окупаційної армії ворога. Радіолокаційна станція 92Н6 зенітного ракетного комплексу С-400 перестала працювати. Це свідчить про успішне ураження цілі.

Також вдалося пошкодити техніку радіолокаційної роти радіотехнічного батальйону 336 радіотехнічного полку російських загарбників.

Бойова робота з послаблення протиповітряної оборони Росії триває,

– наголосили у Генштабі.

Українські військові завдають окупантам втрат на всіх напрямках фронту.