Украинские защитники продолжают удерживать позиции на фронте и защищать небо от дронов, которые запускает Россия. Они поделились эпическими кадрами уничтожения вражеских беспилотников.
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Наши воины работают круглосуточно
Командующий Воздушными силами поблагодарил защитников Украины за работу. Он подчеркнул, что они работают не покладая рук и днем и ночью. Он также поделился записями этой работы. Олещук обнародовал видео уничтожения "Шахедов" подразделениями воздушных командований "Юг" и "Запад".
На первом отрывке видно, что наши военные открывают огонь по воздушной цели. Слышна очередь выстрелов, а затем радостные возгласы.
Горит, горит!
– радостную кричат военные.
На кадрах видно, что им удалось уничтожить вражеский беспилотный летательный аппарат, а значит, российская армия не достигла цели и не уничтожила ни одного объекта БПЛА.
Украинские воины уничтожают "Шахеды": смотрите видео
На втором отрывке можно увидеть работу наших защитников днем. Они заметили вражеский дрон и открыли по нему огонь. Работа тоже оказалась успешной, и в конце записи видно, что БПЛА падает в лесной массив.
Каждая уничтоженная цель нелегко дается
- Недавно Россия пыталась терроризировать мирное население Украины ударными беспилотниками. В Воздушных силах показали процесс уничтожения вражеских дронов-камикадзе типа "Шахед".
- Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в своих соцсетях поделился видео с уничтожением российских ударных БпЛА. По его словам, кадры были сделаны в ходе ночной атаки 14 ноября.
- Николай Олещук объяснил, что на видео показано противовоздушное сражение. На кадрах украинские воины уничтожают российские ударные БПЛА. Командующий Воздушными силами ВСУ поблагодарил всех, кто защищает украинское небо.