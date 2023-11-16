Украинские защитники продолжают удерживать позиции на фронте и защищать небо от дронов, которые запускает Россия. Они поделились эпическими кадрами уничтожения вражеских беспилотников.

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Наши воины работают круглосуточно

Командующий Воздушными силами поблагодарил защитников Украины за работу. Он подчеркнул, что они работают не покладая рук и днем и ночью. Он также поделился записями этой работы. Олещук обнародовал видео уничтожения "Шахедов" подразделениями воздушных командований "Юг" и "Запад".

На первом отрывке видно, что наши военные открывают огонь по воздушной цели. Слышна очередь выстрелов, а затем радостные возгласы.

Горит, горит!

– радостную кричат военные.

На кадрах видно, что им удалось уничтожить вражеский беспилотный летательный аппарат, а значит, российская армия не достигла цели и не уничтожила ни одного объекта БПЛА.

Украинские воины уничтожают "Шахеды": смотрите видео

На втором отрывке можно увидеть работу наших защитников днем. Они заметили вражеский дрон и открыли по нему огонь. Работа тоже оказалась успешной, и в конце записи видно, что БПЛА падает в лесной массив.

Каждая уничтоженная цель нелегко дается