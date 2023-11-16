️Українські захисники продовжують утримувати позиції на фронті та захищати небо від дронів, які запускає Росія. Вони поділилися епічними кадрами знищення ворожих безпілотників.

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Наші воїни працюють цілодобово

Командувач Повітряних сил подякував захисникам України за роботу. Він наголосив, що вони працюють не покладаючи рук і вдень, і вночі. Він також поділився записами цієї роботи. Олещук оприлюднив відео знищення "Шахедів" підрозділами повітряних командувань "Південь" та "Захід".

На першому уривку помітно, що наші військові відкривають вогонь по повітряній цілі. Чути чергу пострілів, а потім радісні вигуки.

Горить, горить!

– радісно кричать військові.

На кадрах видно, що їм вдалося знищити ворожий безпілотний літальний апарат, а отже, російська армія не досягла цілі та не знищила жодного об'єкта цим БпЛА.

Українські воїни нищать "Шахеди": дивіться відео

На другому уривку можна побачити роботу наших захисників вдень. Вони помітили ворожий дрон та відкрили по ньому вогонь. Робота теж виявилась успішною та наприкінці запису видно, що БпЛА падає у лісовий масив.

Кожна знищена ціль нелегко дається