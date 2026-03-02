Ослепили "жирные" цели: Силы обороны ударили по центру дальней космической связи и ПВО россиян

Подразделения Сил обороны Украины в ночь на 2 марта нанесли России очередные потери. В частности, было попадание по центру дальней космической связи.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ днем 2 марта.

Какие новые потери понесла Россия?

Украина атаковала центр дальней космической связи в районе населенного пункта Витино во временно оккупированном Крыму.

До этого, этот объект подвергался еще нескольким атакам, в частности 20 декабря 2023 и 23 июня 2024.

Под прицелом также оказалась радиолокационная станция "Подлет-К1" неподалеку Виноградного в Крыму.

Ее оккупанты используют для обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах в сложных обстоятельствах с препятствиями. Такие станции Россия теряет тоже не впервые.

Также на ВОТ Луганщины за прошедшие сутки было поражено РЛС "Каста 2Е2" и РЛС "ЯСТРЕБ А-В".

Стоимость "Касты" стартует от 60 миллионов долларов. Ее используют для своевременного обнаружения самолетов, вертолетов, крылатых ракет и дронов.

Ну а "ЯСТРЕБ" – это еще одна "жирная" цель. Она особенна тем, что может отслеживать траекторию ракет в автоматическом режиме и вычислять точные координаты позиций артиллерии.

Кроме того, украинские подразделения били по живой силе подразделения радиоэлектронной разведки "Рубикон" в районах Керменчика, что на ВОТ Донецкой области, и населенного пункта Конские Раздоры на ВОТ Запорожья.

