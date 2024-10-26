Ночная атака "Шахедами": Воздушные силы впервые сообщили о работе ПВО в Курской области

Операция Сил обороны в Курской области продолжается. В Воздушных силах отчитались о работе противовоздушной обороны там.

Воздушные силы впервые заявили о работе противовоздушной обороны в курской области. В ночь на 26 октября удалось сбить 44 воздушные цели.

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В Курской области работала ПВО

По состоянию на 12.00 26 октября подтвердили сбитие 44 вражеских БпЛА в Кировоградской, Сумской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и Курской областях.

Кроме этого, в Воздушных силах рассказали, что один БпЛА вышел из воздушного пространства в направлении Беларуси. Еще 44 российских беспилотника локально потеряны, еще 1 вражеский БпЛА фиксировался в воздушном пространстве Украины.

В ночь на 26 октября Россия снова запустила дроны по Украине. Они атаковали различные города нашего государства. В частности, под ударом была Киевская область. Там занялось несколько пожаров, которые уже ликвидировали, а также известно о пострадавших и жертву.