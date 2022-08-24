Украинские герои утром 24 августа сбили над Черкасской областью вражескую ракету. Людей просят не игнорировать воздушные тревоги.

Местные жители услышали взрывы около 11:16. Впоследствии в Черкасской ОВА сообщили, что это была работа ПВО.

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Местных жителей просят не публиковать фото и видео.

Слава нашим ВСУ. Во время воздушной тревоги силы ПВО сбили над Черкасской областью вражескую ракету. Не публикуйте фото или видео! Не подвергайте всех на повторные атаки по локациям,

– говорится в сообщении.

Кроме того, людей просят не пренебрегать безопасностью и реагировать на все воздушные тревоги. Когда оповещают об опасности, нужно немедленно идти в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно вплоть до отбоя.

Также украинцев призывают доверять только информации из официальных источников. россия активно распространяет фейки. Целью страны-оккупанта является посеять панику.

Зеленский пригрозил оккупантам мощными ударами

Владимир Зеленский во время брифинга с президентом Польши Анджеем Дудой 23 августа пригрозил оккупантам мощным ударом, если россия будет обстреливать Украину на День Независимости.

Президент отметил, что каждый день ответ Украины будет становиться все сильнее. Зеленский подтвердил, что 24 августа есть угроза для украинцев. В то же время она есть каждый день.

"Будут бить нас – будут получать ответ. Мощный", – подчеркнул президент.

Ранее Зеленский отметил, что россия 24 августа может сделать что-то "гадкое". Украинцы должны быть достаточно крепкими, чтобы противостоять российским провокациям. Украинцы заставят российских оккупантов ответить за все: за Харьков и Донбасс, за "Азовсталь" и Николаев, за фильтрационные лагеря, за Бучу, Ирпень, за все города.

Зеленский добавил, что сейчас для Украины есть только одно завершение войны – победа. Украина – это 25 регионов. Украина вернет Донбасс и Крым, каким бы ни был этот путь.

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