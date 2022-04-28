Силы ПВО сбили три российские ракеты в небе над Одесской областью
Источник:телеграм Максима Марченко
Украинские бойцы успешно сбили 3 российских ракеты в небе над Одесской областью.
Радостную новость сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.
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По словам Марченко, нашими подразделениями противовоздушной обороны в небе над Одесским районом были сбиты 3 вражеские ракеты, которые летели убивать мирных жителей.
Спасибо нашим военным за безупречную работу. Также в ночь на 28 апреля враг пытался осуществить воздушную разведку объектов инфраструктуры, используя беспилотники. Но и он тоже был сбит нашими подразделениями. ПВО Одесской области – вы лучшие,
– подчеркнул Марченко.
Добавим, что перед обстрелом объявили воздушную тревогу, которая длилась более часа.
Обращение Максима Марченко: смотрите видео
Оккупанты дважды атаковали мост в Одесской области
- 26 апреля россияне нанесли ракетный удар по мосту, который ведет из Белгород-Днестровского района в сторону Одессы, и повредили его железнодорожный путь. Предварительно, жертв и пострадавших нет.
- Из соображений безопасности движение по мосту перекрыли. Водителей просят заранее выбрать альтернативные маршруты.
- 27 апреля российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по мосту через Днестровский лиман Одесской области. В результате вражеского обстрела мост разрушен.
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