Силы ПВО сбили все "Шахеды", которые угрожали Киеву

Ночью 9 сентября Россия в очередной раз атаковала Киев "Шахедами". По вражеским дронам мощно отработала ПВО.

Так, оборонцы неба сбили все ударные дроны, которые угрожали столице. Какие последствия вражеской атаки на Киев, рассказал начальник КГВА Сергей Попко.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.

Какие последствия атаки "Шахедами" на Киев сегодня

Ночью 9 сентября российская армия снова применила ударные беспилотники, предварительно, типа "Шахед". Оккупанты запускали дроны из Курской области.

На Киев барражирующие боеприпасы заходили после полуночи, несколькими волнами. Тревога продолжалась более часа. Кстати, это уже 5 воздушная атака на столицу с начала сентября.

Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны, которые угрожали Киеву, были уничтожены (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные силы) на подступах к столице,

– заявил Сергей Попко.

Также начальник КГВА отметил, что, предварительно, в городе без разрушений и пострадавших.

"Как вы видите, – почти каждую ночь у нас есть тревоги. Тревоги связаны с реальными угрозами! Поэтому прошу вас всегда ответственно относиться к объявлению опасностей, не пренебрегать правилами и всегда пользоваться укрытиями. Берегите себя!" – призвал чиновник.