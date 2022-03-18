Силы ПВО за день уничтожили 7 самолетов, вертолет и 3 ракеты россиян

Воздушные силы продолжают наносить потери российским захватчикам. ВСУ уничтожают врага как в небе, так и на земле.

Противовоздушная оборона Украины в четверг, 17 марта, ликвидировали 14 авиацелей оккупационных войск.

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Истребители провели в небе несколько воздушных боев, поразили две воздушные цели, предварительно – это истребитель и штурмовик врага,

– отметили в ПС ВСУ.

Зенитные ракетные войска отчитываются о поражении еще пяти самолетов оккупантов, типы устанавливаются. Уничтожено 3 беспилотника, 3 крылатые ракеты и один вертолет.

По колоннам бронированной техники и автомобилям обеспечения российских оккупационных войск мощные удары нанесла бомбардировочная и штурмовая авиация.