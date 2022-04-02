Силы сопротивления на Черниговщине пополнили запасы бронетехники для ВСУ: фото трофеев
Источник:Оперативное командование "Север"
Украинские военные продолжают собирать трофейную вражескую технику. Так, на Черниговщине оккупанты покинули несколько танков, а также бронированных машин.
Запасы бронированной техники Вооруженных Сил Украины неустанно пополняются. Так, силы сопротивления в Шестовице, что на Черниговщине, обнаружили несколько танков, а также бронетранспортеров.
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Вражеская техника может быть заминированной
Как отмечают в Генштабе ВСУ, поиски брошенной вражеской техники продолжаются.
Горожане рассказывают, что "оккупанты настолько быстро и "организованно передислоцировались", что побросали в лесах много чего интересного и полезного для нашей армии".
Украинские ВСУ пополнились трофейной вражеской техникой / Фото Оперативное командование "Север"В то же время в ВСУ подчеркивают, что нужно быть максимально осторожными с брошенной вражеской техникой. Она может быть заминированной.
Поэтому о соответствующих находках следует сообщать правоохранителям или военным. Самостоятельно пытаться заглянуть, например, в российский танк не стоит.
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