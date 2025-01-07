Силы специальных операций уничтожили группу военных КНДР на Курщине

Бойцы 8-го полка Сил специальных операций ВСУ ликвидировали 13 военнослужащих из Северной Кореи во время выполнения специальных действий. Пятерых противников уничтожили в стрелковом бою, еще восьмерых - с помощью дронов.

Об этом сообщили 7 января в ССО, передает 24 Канал. После боя операторы осмотрели тела северокорейских военных и их личные документы.

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Офицеры КНДР на Курщине

У одного из них нашли автомат с коллиматорным прицелом, китайско-российскую радиостанцию "Азарт" и детектор дронов. Его удостоверение отличалось от обычного военного билета.

Найденные вещи, вероятно, указывают на то, что этот солдат из КНДР принадлежал к офицерскому составу.

Интересно, у военного в частности нашли и письмо-обращение к партии.

К слову, ранее ISW сообщал о продвижении украинской армии в Курской области - в районах южного Бердина, центрального Русского Поричного и центрального Новосоцкого, которые расположены к северо-востоку от Суджи.

Украинские военные продолжают давить на российские силы там, нанося точечные удары по тыловым позициям врага. Россия, пытаясь удержать свои позиции, привлекает дополнительные подразделения. Текущая ситуация свидетельствует, что этот регион, вероятно, станет ключевой ареной боевых действий в 2025 году.