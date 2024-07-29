ССО – это одна из самых молодых и самых современных составляющих ВСУ. В 2016 году глава государства подписал закон, которым завершился процесс создания и определен правовой статус Сил специальных операций.

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Как движение сопротивления действует на оккупированных территориях

26 июля 2016 года Петр Порошенко ввел праздник – День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Одной из важнейших и самых сложных задач бойцов ССО является организация движения сопротивления на временно оккупированных территориях Украины. Речь идет о подполье и партизанских силах, которые помогают в борьбе с общим врагом.

Мы рядом. Мы везде. Ежедневно бок о бок со своими и за спиной у врага – приближаем Победу. Мы – движение сопротивления Сил специальных операций. Поздравляем нашу стаю с годовщиной создания!

– говорится в публикации ССО.

Движение сопротивления – это основа сопротивления, который происходит на тех землях, где враг уже зашел, а также куда вероятно может зайти.

Обратите внимание! Приобщиться к движению сопротивления можно на сайте.

Ранее Верховный Главнокомандующий и президент Владимир Зеленский указал, что бойцы ССО ВСУ на самых горячих участках фронта выполняют важнейшие и самые ответственные боевые задачи.