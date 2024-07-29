ССО – це одна з наймолодших та найсучасніших складових ЗСУ. У 2016 році глава держави підписав закон, яким завершився процес створення та визначений правовий статус Сил спеціальних операцій.
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Як рух опору діє на окупованих територіях
26 липня 2016 року Петро Порошенко запровадив свято – День Сил спеціальних операцій Збройних сил України.
Одним з найважливіших і найскладніших завдань бійців ССО є організація руху опору на тимчасово окупованих територіях України. Йдеться про підпілля та партизанські сили, які допомагають у боротьбі зі спільним ворогом.
Ми поруч. Ми всюди. Щодня пліч-о-пліч зі своїми та за спиною у ворога – наближаємо Перемогу. Ми — рух опору Сил спеціальних операцій. Вітаємо нашу зграю з річницею створення!
– йдеться у публікації ССО.
Рух опору – це основа спротиву, який відбувається на тих землях, де ворог вже зайшов, а також куди ймовірно може зайти.
Раніше Верховний Головнокомандувач та президент Володимир Зеленський вказав, що бійці ССО ЗСУ на найгарячіших ділянках фронту виконують найважливіші та найвідповідальніші бойові завдання.