"Враг об этом узнал": как бойцы ССО по воде эвакуировали до 500 гражданских из-под носа у россиян

Боевые пловцы 73-го отдельного центра ССО Украины рассказали, как по воде эвакуировали гражданских из-под носа у врага и не дали мирным гражданам оказаться в плену российских военных.

ССО ВСУ обнародовали видео, в котором рассказали о том, как полномасштабная война раскрыла потенциал морского центра ССО и в каких операциях принимают участие боевые пловцы 73 морского центра специального назначения. Защитники рассказали, что им больше всего запомнилось во время службы.

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"Случай, заставивший поволноваться": бойцы рассказали о самой тревожной операции

Боевые плавцы 73-го морского центра специального назначения выделили "один случай, заставивший поволноваться". Когда они срочно эвакуировали гражданское население на одном из прибрежных участков украинского побережья, среди гражданских было много младенцев.

Был только один случай, заставивший поволноваться. Когда мы забирали гражданское население и среди них было очень много именно грудничков, маленьких детей, самых маленьких. Когда мы загружали их на лодку, передавали их мамочкам. Это растрогало,

– сказал один из бойцов.

На перегруженных лодках эвакуировали около 500 человек

Тогда все произошло очень быстро. Люди из окрестных сел собрались в одном месте и противник располагал информацией об этом. Так что нужно было очень быстро их оттуда забрать.

Поэтому боевые плавники 73-го отдельного центра подошли к побережью со всеми плавсредствами, которые у них были. Больше всего там было пожилых людей и женщин с маленькими детьми.

Воины посадили на плавсредства всех и лодки были перегружены, от берега отходили очень осторожно. Однако все удалось – тогда защитники спасли около 500 человек.