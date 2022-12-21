ССО ЗСУ оприлюднили відео, у якому розповіли про те, як повномасштабна війна розкрила потенціал морського центру ССО й в яких операціях беруть участь бойові плавці 73-го морського центру спеціального призначення. Захисники розповіли, що їм найбільше запам'яталося під час служби.

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"Випадок, який змусив похвилюватися": бійці розповіли про найбентежнішу операцію

Бойові плавці 73-го морського центру спеціального призначення виділили "один випадок, який змусив похвилюватися". Коли вони терміново евакуювали цивільне населення в одній з прибережних ділянок українського узбережжя, серед цивільних було багато немовлят.

Був лиш один випадок, який змусив похвилюватися. Коли ми забирали цивільне населення і серед них було дуже багато саме грудничків, маленьких дітей, самих маленьких. Коли ми завантажували їх на човен, передавали їх матусям іншим. Це розчулило,

– сказав один з бійців.

На перевантажених човнах евакуйовували близько 500 людей

Тоді все сталося дуже швидко. Люди з навколишніх сіл зібралися в одному місці й противник мав інформацію про це. Тож потрібно було дуже швидко їх звідти забрати.

Тож бойові плавці 73-го окремого центру підійшли до узбережжя зі всіма плавзасобами, які в них були. Найбільше там було літніх людей та жінок з маленькими дітками.

Воїни посадили на плавзасоби усіх і човни були перевантажені, від берега відходили дуже обережно. Проте все вдалося – тоді захисники врятували до 500 людей.