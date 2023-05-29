Авто застряли в воде и огромные пробки: оккупированный Симферополь плывет из-за непогоды

В оккупированном Симферополе снова проблемы. На этот раз вместо "хлопка" россиян затопило.

Так, в Симферополе продолжается ливень, сильный ветер и туман. Из-за этого улицы затоплены. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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Симферополь под водой

В Симферополе до конца суток и 30 мая ожидаются ливни, грозы, град и шквалистый ветер. Также объявлено штормовое предупреждение.

Поэтому в оккупированном городе затопило улицы. На дорогах образовались пробки, а водителей просят выбирать другие маршруты.

К тому же несколько автомобилей уже застряли из-за высокого уровня воды.

Пропагандисты говорят, что в трех районах Крыма из-за ливня подтопило 16 домов и 30 дворов. Кроме того, в Белогорском районе 28 мая выпало 31 миллиметров осадков, в Симферополе – 11 миллиметров, в Бахчисарайском районе – 12 миллиметров.

Затопление Симферополя: смотрите видео

Золочев во Львовской области засыпало градом

Недавно в городе Золочев Золочевского района Львовской области выпал град. На кадрах можно заметить, что городок очутился в эпицентре непогоды.

Так, дворы местных жителей фактически были устланы градом. Кроме того, в сети обнародовали еще одно видео, на котором град размером с куриное яйцо. В сети написали, что действительно град был велик.