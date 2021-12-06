Симитировала похищение ради любви: в Полтавской области девушка придумала преступление
Источник:Полиция Полтавской области
В Полтавской области 18-летняя девушка придумала преступление, чтобы заработать денег. При этом нажиться она планировала на родителях, которые должны были заплатить выкуп.
В Миргородский районный отдел полиции 4 декабря обратилась 39-летняя женщина. Она сообщила правоохранителям об исчезновении 18-летней дочери.
К теме В Днепре школьницу забрызгали слезоточивым газом: одноклассники все объяснили
Девушка пошла в магазин и не вернулась
Мать сообщила, что девушка пошла в сельский магазин и домой так и не вернулась. Через час на мобильные телефоны родственников начали поступать голосовые сообщения о якобы похищении.
От семьи потребовали перевести определенную сумму на банковский счет. К розыску девушки приступили работники Главка, оперативники и киберполиция.
Девушка хотела попасть в Россию
Уже около 1:00 ночи пропажа шлась. Полтавчанка была на автодороге "Харьков – Щербаковка", она находилась на международном автомобильном пропуске "Гоптовка". Беглянка хотела попасть в Россию.
18-летняя жительница Полтавщины объяснила, что намеревалась тайно пересечь государственную границу и выехать в город Ставрополь, потому что там ее якобы ждал 16-летний парень, с которым она познакомилась через социальную сеть,
– рассказал начальник полиции Полтавщины Евгений Рогачев.
Девушка объяснила, что придумала историю о похищении, чтобы раздобыть денег. Родители беглянки ее увлечение россиянином не одобряли. Сейчас девушка находится в кругу родных.
Ранее В Индии леопард ворвался в школьный класс и напал на ученика: видео с камеры наблюдения
Кратко о последних резонансных случаях с несовершеннолетними:
- В Луцке мать увидела, как ее сын разрисовывал остановку и сдала его муниципальной страже. Теперь ему придется все отмывать.
- В Кривом Роге подростки залезли на Ханукию и зажгли факел.
- В Буче Киевской области 16-летний парень хотел перелезть через поезд и получил 80% ожогов тела. К счастью, он выжил.