Зеленский назначил Алексея Симоненко исполняющим обязанности генпрокурора

17 июля 2022 , 22:07
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Источник:

сайт Президента Украины

Президент Владимир Зеленский решил уволить Ирину Венедиктову с ее должности. Место генпрокурора долго вакантно не оставалось.

Президент Владимир Зеленский решил провести ротацию в должности генпрокурора. Соответствующий указ появился на сайте президента 17 июля.

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Увольнение Венедиктовой и назначение Симоненко

 

 

Автор: Ярослав Сиваківський