Зеленский назначил Алексея Симоненко исполняющим обязанности генпрокурора
17 июля 2022 , 22:07Читати новину українською
Источник:сайт Президента Украины
Президент Владимир Зеленский решил уволить Ирину Венедиктову с ее должности. Место генпрокурора долго вакантно не оставалось.
Президент Владимир Зеленский решил провести ротацию в должности генпрокурора. Соответствующий указ появился на сайте президента 17 июля.
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Увольнение Венедиктовой и назначение Симоненко