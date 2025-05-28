Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение пропагандистки в сети.

Смотрите также Российская пропаганда распространяет фейк о "массовых самоубийствах в ВСУ": что говорят в ЦПД

Симоньян взорвалась новыми угрозами

После слов Фридриха Мерца о том, что Германия, Великобритания, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность оружия, которое получают ВСУ, в России забили тревогу. Более того, вероятность, что Украина может получить немецкие дальнобойные ракеты Taurus изрядно ужасает оккупантов.

Прокремлевская пропагандистка Симоньян, очевидно, изрядно из-за этого "беспокоится", ведь разразилась новыми угрозами. Так, она заявила, что Россия может якобы "нанести удар по Берлину", если Украина атакует немецкими ракетами.

В московских кабинетах обсуждают, что если немецкие военные будет бить немецким оружием по Москве (а разрешение бить "Таурусами" может означать только это), то нам ничего не остается, кроме как бить по Берлину,

– заявила Симоньян.

В Украине отреагировали на угрозы пропагандистки

В Центре противодействия дезинформации отреагировали на угрозы Симоньян. Андрей Коваленко отметил, что россияне постоянно используют одну и ту же тактику запугивания западного мира ядерной войной, Третьей мировой и ударами.

Расчет на простого европейца, который боится войны. И это вина европейских политиков, которые с 2014 и с 2022 года не объяснили своим людям, что надо не бояться, а готовиться просто уничтожать россиян. В 2025 году объяснять таки начали. А Москва не придумывает ничего, кроме пустых угроз. Никакого удара по Берлину не будет, конечно же,

– подчеркнул Коваленко.

Ранее стало известно, что пропагандист Тигран Кеосаян, муж Маргариты Симоньян, пережил клиническую смерть и находится в коме из-за давних заболеваний сердца.