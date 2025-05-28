Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис пропагандистки у мережі.

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Симоньян вибухнула новими погрозами

Після слів Фрідріха Мерца про те, що Німеччина, Велика Британія, Франція та США більше не обмежують далекобійність зброї, яку отримують ЗСУ, у Росії забили на сполох. Ба більше, ймовірність, що Україна може отримати німецькі далекобійні ракети Taurus неабияк жахає окупантів.

Прокремлівська пропагандистка Симоньян, вочевидь, неабияк через це "Непокоїться", адже вибухнула новими погрозами. Так, вона заявила, що Росія може нібито "завдати удару по Берліну", якщо Україна атакує німецькими ракетами.

У московських кабінетах обговорюють, що якщо німецькі військові битиме німецькою зброєю по Москві (а дозвіл бити "Таурусами" може означати тільки це), то нам нічого не залишається, окрім як бити по Берліну,

– заявила Симоньян.

В Україні відреагували на погрози пропагандистки

У Центрі протидії дезінформації відреагували на погрози Симоньян. Андрій Коваленко наголосив, що росіяни постійно використовують одну й ту саму тактику залякування західного світу ядерною війною, Третьою світовою та ударами.

Розрахунок на простого європейця, який боїться війни. І це провина європейських політиків, які з 2014 і з 2022 року не пояснили своїм людям, що треба не боятися, а готуватися просто знищувати росіян. У 2025 році пояснювати таки почали. А Москва не придумує нічого, окрім порожніх погроз. Ніякого удару по Берліну не буде, звісно ж,

– наголосив Коваленко.

Раніше стало відомо, що пропагандист Тигран Кеосаян, чоловік Маргаріти Сімоньян, пережив клінічну смерть і перебуває у комі через давні захворювання серця.