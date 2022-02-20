Симптомы Омикрона у детей, кто в красной зоне: новости о коронавирусе за 20 февраля

В Минздраве назвали три основных симптома Омикрона у детей. Уже 3 области Украины на грани выхода из красной зоны карантина. Темпы вакцинации на выходных снизились. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 20 февраля.

Новости о коронавирусе в Украине 20 февраля

Заболеваемость COVID-19 снижается

Источник: Минздрав

За предыдущие сутки, 19 февраля, в Украине обнаружили 17 448 больных коронавирусом. Среди них – 1 473 детей и 142 медработника. Спад количества больных на выходных связывают с тем, что в эти дни делают меньше тестирований. Однако количество госпитализаций осталось на том же уровне, что и днем ранее.

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Так, в больницы попали еще 3 172 больных коронавирусом или людей с подозрением на наличие болезни. К сожалению, умерли 152 человека. В то же время выздоровели – 11 963 украинца.

Охват тестирования населения

Вчера в Украине провели 79 718 тестирований на коронавирус, в частности: 31 545 методом ПЦР и 3 209 методом ИФА. Также провели 44 964 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 2126;

Винницкая область – 292;

Волынская область – 336;

Днепропетровская область – 1077;

Донецкая область – 925;

Житомирская область – 720;

Закарпатская область – 275;

Запорожская область – 753;

Ивано-Франковская область – 328;

Киевская область – 574;

Кировоградская область – 321;

Луганская область – 263;

Львовская область – 635;

Николаевская область – 945;

Одесская область – 953;

Полтавская область – 541;

Ровненская область – 333;

Сумская область – 996;

Тернопольская область – 394;

Харьковская область – 1398;

Херсонская область – 867;

Хмельницкая область – 861;

Черкасская область – 823;

Черновицкая область – 247;

Черниговская область – 475.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая статистика заболеваемости

По состоянию на 20 февраля в Украине зарегистрировали 4 720 771 больного коронавирусом. 3 938 459 из них уже преодолели болезнь, но, к сожалению, по минимум 104 518 пациентов умерли.

С начала пандемии в Украине провели 19 373 373 ПЦР-тестов.

Вакцинация в Украине

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Украина уже проходит пик заболеваемости COVID-19. Тем временем показатели смертности всегда приходят на 2 – 3 недели позже, чем случаи заражения и госпитализации.

Источник: Минздрав

​За сутки 19 февраля в Украине лишь 29 528 человек вакцинировали против COVID-19. Тогда как днями ранее прививали более 66 тысяч ежедневно. В частности, за минувшие сутки первую дозу получили 8 326 человек. Вторую – 13 041 человек.

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Зато дополнительной дозой привили 93 человека. Тогда как бустерную дозу получили 8 068 человек.

Прививки проводили 537 мобильных бригад по иммунизации, 2 439 пунктов прививки и 418 центров вакцинации населения.

Общая статистика прививок

Люди, получившие прививки против коронавируса, редко попадают в больницу . А те, кого госпитализируют, имеют серьезные проблемы со здоровьем, которые способствуют возникновению осложнений.

Всего с начала вакцинальной кампании привили 15 675 594 человека, из них:

получили первую дозу – 15 675 592 человека;

две дозы – 15 114 034 человека;

дополнительную – 26 432 человека;

бустерную дозу – 664 148 человек.

Всего провели 31 480 206 прививок.

В Минздраве в очередной раз подчеркнули, что вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни.

Еще одно исследование подтвердило , что вакцинация против COVID-19 может защитить от новых вариантов коронавируса лучше, чем естественная инфекция.



​Что известно о "бустерной" вакцине / Инфографика 24 канала

Карантин в Украине

Источник: Минздрав

По состоянию на 20 февраля в красной зоне карантина в Украине остаются 5 областей:

Закарпатская;

Ивано-Франковская;

Луганская;

Ровненская;

Хмельницкая.

Однако при этом в Закарпатской и в Ивано-Франковской областях стабилизировался показатель госпитализации. Это позволяет им перейти в оранжевую зону. Вместе с тем Ровненская область по всем параметрам уже отвечает желтой зоне адаптивного карантина.

Новости о коронавирусе в мире 20 февраля

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Красный уровень эпидопасности предусматривает ряд ограничений: запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и тому подобное. Ограничения отменяются, если 100% работников и посетителей вакцинированы

Источник: Университет Хопкинса

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По состоянию на сегодня больше всего инфицированных зарегистрировали в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Германия, Бразилия, Россия и Индия.



​Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канала

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Источник: коронавирус инфо

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