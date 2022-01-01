Символ протестов в Беларуси Нину Багинскую упекли в психбольницу в ее юбилей

Известную белорусскую активистку Нину Багинскую задержали в день ее 75-летия. Женщина устроила одиночный пикет и ее отвезли в психдиспансер.

Багинская в свой день рождения вышла на протест в центр Минска. Женщина держала в руках плакат "Свобода политзаключенных".

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Багинскую отвезли в психдиспансер в Навинки

Долго протестовать активистке не дали. Белорусские правоохранители задержали ее и увезли в психдиспансер в селе Навинки. Для этого женщине вызвали скорую.

Я не впервые в Навинках, мне дали только бумагу, чтобы подписать, что я не чувствую потребности в лечении, что я психически здоровый человек. Я села на 18-й автобус и приехала домой,

– рассказала Багинская.

Так называемые "стражи порядка" составили на пожилую демонстрантку протокол.

Что известно о Нине Багинской:

Женщина участвует в протестах в Беларуси – более 20 лет, с 1988 года.

На все митинги пенсионерка ходит с бело-красно-белым флагом.

Этот флаг Багинская сшила сама.

Активистку часто задерживают. Каждый раз она пытается пристыдить правоохранителей за их действия.

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