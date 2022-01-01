Багінська у свій день народження вийшла на протест у центр Мінська. Жінка тримала в руках плакат "Свобода політв'язнів".
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Багінську відвезли у психдиспансер в Навинки
Довго протестувати активістці не дали. Білоруські правоохоронці затримали її та відвезли у психдиспансер в селі Навинки. Для цього жінці викликали швидку.
Я не вперше у Навинках, мені дали тільки папір, щоб підписати, що я не відчуваю потреби в лікуванні, що я психічно здорова людина. Я сіла на 18-й автобус і приїхала додому,
– розповіла Багінська.
Так звані "стражі порядку" склали на літню демонстрантку протокол.
Що відомо про Ніну Багінську:
- Жінка бере участь у протестах у Білорусі – понад 20 років, з 1988 року.
- На всі мітинги пенсіонерка ходить з біло-червоно-білим прапором.
- Цей стяг Багінська пошила сама.
- Активістку часто затримують. Щоразу вона намагається присоромити правоохоронців за їхні дії.
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