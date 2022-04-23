Символ Z в Беларуси, оказывается, давно запрещен: в чем причина

Российская армия использует знак Z, изображая его на своей технике, уничтожающей украинские города. В Беларуси этот символ был признан экстремистским еще в августе 2021 года.

Граждане страны-агрессора размещают букву Z на билбордах России, одежде, автомобилях, организовывают флешмобы, чтобы поддержать военных, уничтожающих украинские города, пытают и убивают гражданских украинцев.

Актуально Логотип Z, который используют российские войска – нацистский

По информации журналистов, в Беларуси знак Z, уже ставший символом оккупационных войск России, еще с 13 августа 2021 года признали "экстремистским". За использование знака на территории Беларуси предусмотрена ответственность.

Почему в Беларуси запретили знак Z

Центральный суд Минска 13 августа принял решение о признании "экстремистской" информационную продукцию портала TUT.BY. Соответственно, "экстремистским" признали и лого с буквой Z, которое использовало издание "Зеркало".

Напомним, украинские спецслужбы установили, что опознавательный логотип Z происходит из нацистских властей. В частности, этим знаком обозначались специальные помещения на территории нацистских концлагерей.

Детальнее о том, как символы Z и V связывают путинскую Россию с гитлеровской Германией – читайте по ссылке.

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