Подходящие сине-желтые цвета есть и на конверте к этому выпуску. Известное выражение Вячеслава Чорновола "Україна починається з тебе" разместили на штемпеле для погашения почтовой марки.

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Тираж марки – 300 тысяч экземпляров. Ее стоимость – 12 гривен. Это соответствует тарифу на пересылку обычного письма по Украине массой до 50 граммов.

Укрпошта
Конверт Укрпочты / Фото пресс-службы

марка

Марка, разработанная ко Дню Соборности Украины / Фото пресс-службы Укрпочты

День Соборности 2022 года: важное

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