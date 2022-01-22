Відповідні синьо-жовті кольори є і на конверті до цього випуску. Відомий вислів В'ячеслава Чорновола "Україна починається з тебе" розмістили на штемпелі для погашення поштової марки.

До теми "Наша сила в єдності": як українці відзначають День Соборності

Тираж марки – 300 тисяч примірників. Її вартість – 12 гривень. Це відповідає тарифу на пересилання звичайного листа Україною масою до 50 грамів.

Укрпошта
Конверт Укрпошти / Фото пресслужби

марка
Марка, розроблена до Дня Соборності України / Фото пресслужби Укрпошти

День Соборності 2022: важливе

До теми – виступ Зеленського у День Соборності: дивіться відео