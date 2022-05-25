Синегубов назвал критические точки в Харьковской области

Враг продолжает бить по позициям украинских защитников и мирным городам Харьковщины. В целом в регионе есть несколько точек, где сейчас продолжаются самые жестокие боевые действия.

В каких именно местах россияне жесточайше атакуют рассказал 25 мая председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его включение в эфире национального телемарафона.

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Россияне сосредоточились на гражданских террорах

Чиновник отметил, что российские войска сосредоточили свои усилия на терроре, направленном на местное население. Это касается даже освобожденных от неприятеля населенных пунктов.

Самые жаркие бои продолжаются на Северном направлении и северо-восточном направлении. Конечно, и на Изюмском направлении происходит то же самое. Враг постоянно пытается атаковать наши позиции,

– сказал Синегубов.

Однако он добавил, что кафиры во время атак терпят значительные потери. Украинские воины ликвидируют не только россиян, но и многие их техники.

Продолжают все заменять

Также на Харьковщине уже много населенных пунктов, которые освободили от врага. Глава ОВА отметил, что там наблюдается такая же ситуация, как раньше была в Киевской области.

Враг при отступлении производит заминирование не только административных зданий, но даже детских садов. Но начать полномасштабное разминирование, поскольку не прекращаются артиллерийские обстрелы.

Мы не можем говорить людям возвращаться домой даже после освобождения территорий. Ведь враг продолжает наносить удары по этим населенным пунктам,

– объяснил глава ОВА.

Такие удары в этот день были, в частности, по городу Лозова, который атаковали ракетами , а также был обстрел Дергачей. Обстреливали в этот день и Балаклею. В то же время в самом Харькове уже относительно спокойная ситуация.

Область до сих пор под постоянной угрозой

В настоящее время российские войска в Харьковской области частично изменили стратегию и действительно перешли к обороне захваченных позиций. Поэтому Синегубов подчеркнул, что украинской армии иногда приходится буквально "выгрызать" и выбивать у врага каждый метр земли.

В то же время, никуда не идет угроза повторных наступлений. По мнению чиновника, россияне могут снова пойти в наступление в этом регионе, как только увидят возможность. Сам Харьков также будет и дальше оставаться стратегической целью россиян.

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