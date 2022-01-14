Синергия будущих побед: чем ВСУ будут встречать российских оккупантов

Руководители оборонных предприятий и Сухопутных войск работают над перевооружением Вооруженных Сил. В Киеве прошла встреча с руководителями 15 основных государственных и негосударственных предприятий оборонно-промышленного комплекса.

На форуме присутствовали руководители конструкторских бюро и заводов, производящих ракетное вооружение, беспилотные летательные комплексы, средства связи, радиоэлектронную борьбу и радиоэлектронную разведку, современную бронетехнику и стрелковое оружие.

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Цель обсуждения: "сверить часы" в вопросах модернизации техники и перевооружения многочисленного вида войск Вооруженных сил Украины; обеспечение его достаточными ресурсами и эффективностью в условиях наращивания эскалации российской агрессии и скопления российских войск у украинской границы.

Сырский: У врага – масштабное переоснащение

Как рассказал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Александр Сырский, многие руководители и владельцы предприятий выразили пожелание получить информацию о потребностях Сухопутных войск ВСУ и современных тенденциях.

Конечно, все мы заинтересованы, чтобы ВСУ и Сухопутные войска, в частности, были оснащены современным вооружением. В условиях войны мы видим, как Россия готовит свою армию,

– подчеркнул Сырский.

Он отметил, что ситуация сейчас неспокойная и очень опасная. "Мы видим: у врага идет масштабное переоснащение, принимают на вооружение современные средства поражения, готовят войска, создают новые группировки. Но мы тоже не стоим на месте", – сказал командующий.

Над перевооружением ВСУ активно работают / Фото Владимира Патолы

ВСУ не стоят на месте

Командующий Сухопутными войсками рассказал о пилотном проекте на базе одной из бригад, который поможет в разы повысить боевую эффективность воинских частей и подразделений.

Мы не можем при определении перспективных направлений и образцов развития не опираться на современные тенденции, существующие в мире,

– подчеркнул Сырский.

Он отметил, что растет быстрое развитие:

беспилотных аппаратов;

роботизированной техники;

информационного и высокоточного оружия.

Украинские Вооруженные силы и оборонно-промышленный комплекс не отстают в этих тенденциях. "Мы должны наладить тесное взаимодействие и сотрудничество", – сказал Сырский.

Он объяснил, что ответная встреча – организационная. В дальнейшем будут проходить встречи и сотрудничество конкретно по направлениям деятельности по родам войск и конкретным образцам вооружения, потому что в этом есть острая потребность.

Общая стратегия и модернизация украинской армии

Перед собравшимися выступили главы и представители родов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Они рассказали об общей стратегии модернизации украинской армии и конкретных планах развития вооружения, военной техники и снаряжения.

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Озвучили самые необходимые для поставки или модернизации образцы, их тактико-технические характеристики, которые смогут обеспечить эффективное выполнение боевых задач сейчас и в будущем с учетом возможностей врага и техники вооружений.

Надо знать о реальных проблемах, – Кривой

Заместитель директора частного научно-производственного объединения "Практика" генерал-майор запаса Виктор Кривой считает соответствующую встречу очень полезной. Это конструктивный диалог между производителями и непосредственными эксплуатантами продукции, которую обеспечивает ВСУ.

Нам очень важно знать, какие реальные потребности сегодня есть у боевых подразделений, каковы направления дальнейшего развития вооружения и военной техники, куда направлять свои усилия – инженерные, конструкторские, к чему быть готовым в плане потенциальных возможностей производства тех или иных видов техники,

– сказал Кривой.

По его словам, в выступлении командующего Сухопутными войсками, командующего логистикой, командующих родов и служб можно было услышать, как видит направления развития командование Сухопутных войск.

"Конечно, мы для себя делаем выводы, что мы могли бы предложить нашим защитникам из своей продукции, которая найдет применение и сможет усилить боевые возможности частей и подразделений", – добавил он.

Встреча руководителей оборонных предприятий и Сухопутных войск / Фото Владимира Патолы

После общего брифинга участники встречи могли пообщаться с руководителями структурных подразделений Командования Сухопутных войск, где непосредственно применяется их продукция.

Изучение опыта проектов и организаций

Директор Института передовых оборонных технологий Национального университета Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского Михаил Мосин рассказал, что институт был создан в 2021 году, опираясь на опыт КПИ, который традиционно работал с научными методиками двойного и военного назначения.

На базе КПИ еще при СССР были некоторые закрытые конструкторские бюро, которые и сегодня продолжают работать. Изучали передовой опыт таких агентств как американское Агентство передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA), других организаций.

Во всем мире есть определенные сложности коммуникации между военными, представителями оборонных предприятий и передовыми научными инженерными группами, работающими на базе технических вузов,

– заметил Мосин.

Он отметил, что промышленность должна иметь четкую информацию о новейших тематиках, по которым нужно работать и готовить производство. Мосин полагается, что встреча положит начало большой работе в будущем.

Весомые аргументы уже "на вчера"

Работа военных, ученых и предпринимателей рассчитана не только на дальнюю перспективу. А ведь атмосфера у наших восточных и северных границ требует иметь в арсенале веские аргументы уже "на вчера".

В преддверии встречи с руководством оборонных предприятий командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины и руководитель государственного предприятия КБ "Луч" Олег Коростилев осмотрели производственные возможности предприятия.

Одна из тем разговоров – изделие РК-10

Александр Сырский также оценил систему наведения ракетных комплексов, лично протестовав ее на специальных тренажерах. Участники встречи не раскрывали все детали и достигнутые результаты, но известно, что одной из тем их разговора было изделие РК-10, которое представители конструкторского бюро "Луч" не только разработали, но и воплотили в металле и опробовали на полигоне.

Что известно об ЖК-10 Комплекс имеет достаточно специфические характеристики и способен поражать воздушные цели на расстояниях, обеспечивающих противовоздушную оборону непосредственно воинских частей и подразделений. Модульность конструкции и возможность при незначительных изменениях поражать как наземные, так и воздушные цели делает ее просто незаменимым оружием для Сухопутных войск, способным эффективно уничтожать вражеские средства нападения и надежно оберегать жизнь наших защитников.

Новые разработки для Сухопутных войск

Коростылев рассказал о новых разработках для представителей Сухопутных войск:

новый "Скиф";

новая "Стугна";

новый "Корсар" с новым тепловизором;

элементы, связанные с многозарядной ракетной системой "Амулет"

Кроме того, показали производство всех составных частей и процессов изготовления комплексов:

"Стугна";

"Корсар";

"Нептун";

"Ольха".

Благодаря таким визитам военные не по бумагам, а воочию знают, что сейчас на потоке, чем можно улучшить и увеличить обороноспособность нашей армии. Поэтому, по мнению Сырского, подобные встречи необходимо проводить периодически.

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Командующий Сухопутными войсками подчеркнул: "Важность этих встреч состоит в том, что мы совместно работаем над повышением обороноспособности Сухопутных войск и Вооруженных сил Украины в целом".

Сырский подчеркнул, что видны реальные процессы, происходящие на производстве: "Видим, как реализуют в металле общие решения, которые мы подписываем, как рождается высокоточное оружие, которое нам крайне необходимо".

На этапе качественных инновационных изменений ВСУ

Вопрос вооружения и перевооружения армии всегда в любом государстве был покрыт занавесом секретности. И это оправдано.

Но даже та незначительная открытая информация, которую удалось получить во время подготовки этого материала, наложена на знание о титаническом пути перемен, уже пройденный Вооруженными силами воюющего украинского государства, дают возможность сделать четкий и однозначный вывод: мы – на этапе качественных инновационных изменений нашего войска.

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Вооруженные силы Украины и Сухопутные войска уже сейчас демонстрируют грозную боевую эффективность, восьмой год уничтожая численного и жестокого врага на Востоке нашего государства.

Сейчас, когда враг угрожает полномасштабным наступлением, элита украинского войска, науки и промышленности не сидит, сложа руки. Следовательно, любые агрессивные действия оккупанта должны превратиться из анонсированной кремлевскими вождями "легкой прогулки" в неотвратимое поражение.